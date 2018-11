HOMEM MORRE VITIMA DE ATROPELAMENTO EM CARNAUBAL

Um atropelamento com vítima fatal foi registrado na noite deste domingo (11), na CE 323, em frente ao “Mirante Vegetal”, na saída de do município de Carnaubal.





A vítima foi identificada como ANTÔNIO GENIVALDO GOMES DA SILVA, 31 anos, residente no Sítio Baixa do Cedro, na zona rural do município. O mesmo foi atropelado por um veículo não identificado que se evadiu sem prestar qualquer tipo de socorro a vítima.





Equipes da Policia Rodoviária Estadual (PRE) e Policiais do destacamento de Carnaubal sob o Comando do 1º Sgt Márcio, estiveram no local fazendo o isolamento da área até a chegada da equipe da Perícia Forense.





O corpo foi removido ao IML de Sobral para os procedimentos legais.





Ibiapaba 24 horas