POLÍCIA CIVIL DE GRANJA ELUCIDA HOMICÍDIO PRATICADO EM PARAZINHO

Aos 20 dias do mês de agosto do ano de 2018, numa segunda-feira pela manhã, chegou ao conhecimento da Polícia Civil da Delegacia Municipal de Granja, um crime de homicídio, fato ocorrido no distrito de Parazinho, zona rural de Granja. Ao tomar conhecimento do fato uma equipe de policiais civis sob comando da delegada titular Patrícia de Brito Mendonça estiveram no local. A vítima tratava-se de um empresário local, pai de família e homem trabalhador, que acordava todos os dias às 03 horas da madrugada para trabalhar e dar sustento à sua família. O corpo da vítima estava no local com sinais de pauladas na cabeça, esgorjamento do pescoço (corte profundo) e carbonizado pelo fogo, que lhe fora ateado no intuito de encobrir vestígios e ludibriar os trabalhos de investigação - até então não havia elementos concretos da autoria do crime, o detalhe mais intrigante foi o de que o rosto da vítima estava parcialmente comido pelos porcos, que foram soltos pelo criminosos após matar a vítima. Imediatamente a equipe de policiais civis lotada na Delegacia Municipal de Granja, auxiliada pela equipe da Polícia Civil da Delegacia Regional de Camocim, sob coordenação do delegado regional Herbert Ponte e Silva, e com o apoio do Departamento de Polícia do Interior zona norte, sob a direção do delegado Marcos Aurélio Elias de França, empreendeu diligências no sentido de elucidar esse crime bárbaro que chocou a pacata população do distrito de Parazinho. Os juízes da cidade de Granja, bem como os promotores de justiça desta, convergiram esforços com os trabalhos da Polícia Civil e logo foram emitidos mandados de prisão temporária. Os trabalhos de investigação continuaram de forma intensa por mais de dois meses. Ao todo foram cumpridos oito mandados de prisão temporária e seis de prisões preventivas pela Polícia Civil. O crime foi devidamente elucidado, com árduo trabalho de investigação da Polícia Civil. Encontram-se presos os indivíduos que cometeram o crime. Em decorrência desse delito provavelmente sejam elucidados outros homicídios e uma tentativa de latrocínio que até então tinham autoria incerta e provavelmente tenham como autor(es) os mesmos membros desse grupo de criminosos.