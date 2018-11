INCONTROLÁVEL! MAIS UMA MOTOCICLETA É TOMADA DE ASSALTO EM SOBRAL

O roubo aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 12, por volta das 06:00h, no bairro Alto do Cristo, nas proximidades da Conab.





Um cidadão transitava em sua motocicleta, quando foi abordado por quatro indivíduos armados de revólver em duas motocicletas. Os criminosos anunciaram o assalto e subtraíram a motocicleta da vítima: Honda CB 250 Twister de cor preta e placa PNN-7081.





Logo após o roubo, os assaltantes fugiram, tomando rumo ignorado.





Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo das informações é 100% garantido.





Fonte: Sobral 24 horas