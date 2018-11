INDIVÍDUO SE FAZ PASSAR POR FUNCIONÁRIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E PRATICA FURTOS

Na data de 09/11/2018 (sexta-feira), o Colégio Luciano Feijão promovia no Centro de Convenções de Sobral o tradicional AULÃO DE VÉSPERA - ENEM para aproximadamente 600 (seiscentas pessoas). O fato é que o indivíduo apresentado na foto acima entra na antessala e se faz passar por um funcionário do referido espaço público, relatando que ali estava para promover o reparo da fiação do sistema de refrigeração do prédio. No momento em que o indivíduo fica sozinho na referida sala, pratica o furto de dois celulares de funcionários do Colégio Luciano Feijão tomando, em seguida, rumo ignorado.

