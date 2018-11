INTERNAUTA DENUNCIA O ABANDONO EM QUE SE ENCONTRA A RUA LUIZ FELIPE SILVA, EM SOBRAL

Internauta denuncia o descaso da Prefeitura de Sobral para com os moradores da rua Luiz Felipe Silva, bairro Junco. Segundo a denúncia, o problema já existe há vários anos.

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia, moro na rua Luiz Felipe Silva bairro do Junco próximo ao centro de convenções e venho aqui em nome dos moradores da rua Luiz Felipe Silva pedir ao senhor prefeito Ivo Gomes que olhe por nós estamos abandonados por parte da prefeitura a anos que convivemos com um esgoto a céu a aberto já veio várias pessoas aqui olhar esse esgoto e só vem mentiras por cima de mentiras. Nunca é feito nada só promessa . Só escuto é que alguns bairro é feito praças e outras coisas e nós abandonados. Senhor prefeito na rua Luiz Felipe Silva por incrível que pareça mora gente viu. Essas são as imagens."