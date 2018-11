Internauta denuncia que há mais de três dias está faltando água no bairro Vila União, causando transtornos aos moradores.

Confira a denúncia na íntegra:

"Ola boa tarde. Quero fazer uma reclamaçao. Moro na vila uniao na rua 24 de agosto hoje ta com 3 dias que estamos sem água. E queria saber cade esse povo do saae que nao vem resolver isso. Por na hora de vim corta no instante eles aparecem. Obrigada agradeço sua atençao."