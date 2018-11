Israel ajudará Bolsonaro na questão da seca do Nordeste de forma surpreendente; veja

Israel é um estado praticamente dentro do deserto, lá quase não há chuva, entretanto as tecnologias de dessalinização da água são um exemplo para o mundo, nem apenas isso, mas Israel com toda sua tecnologia mediante a seca consegue dar conta de todas as suas plantações no setor agrícola.





Não é apenas em sistemas antimísseis, armamentos ou demais tecnologias militares que Israel é um exemplo, mas também nos desenvolvimentos das suas atividades diárias e em tudo eles desenvolvem tecnologias de ponta que o mundo todo utiliza.





Num encontro recente entre o embaixador de Israel, Yossi Shelley e Jair Messias Bolsonaro, nesta quarta-feira (31), o embaixador lhe ofereceu um projeto para ajudar o Nordeste na questão da seca que assola a região. A informações são do portal Conservadorismo Brasil e O GLOBO.





Atualmente, 80% do território israelense já é abastecido por água potável oriunda do oceano.





Essa tecnologia ajudará o sertão nordestino de forma fenomenal matando a sede da população e proporcionando recursos para que os agricultores daquela região possam irrigar suas lavouras.





Bolsonaro já havia falado desse projeto por inúmeras vezes em campanha, e agora eleito, isso pode se tornar uma realidade e Bolsonaro diferente do PT, pode finalmente proporcionar dignidade ao povo nordestino.





A seca no Nordeste se dá devido a escassez de chuva, e isso trás muito sofrimento para o povo daquela região, que passa muita fome e privação das necessidades básicas em detrimento deste fenômeno natural. No entanto, Israel é especialista neste tipo de projeto de dessalinização da água salgada e irá proporcionar através de uma parceria entre Israel e o Brasil, uma usina para sanar o problema da região.