ISSO É BRASIL! Vereador de Itapajé inaugura tambor de lixo

Neutel Monteiro pegou um galão grande de óleo e tirou a tampa de cima.

O vereador de Itapajé Neutel Monteiro usou as redes sociais para divulgar a inauguração de um tambor de lixo no Conjunto Pedro Rocha. Nada mais é que um galão de óleo com a tampa de cima tirada. Mas ele fez muito barulho, dizendo que é um produto do tipo reforçado.





O vídeo de Neutel virou chacota nacional. Todos com vergonha alheia da ação desavergonhada do vereador.









Em tempo





Imagine o dia em que Neutel conseguir inaugurar uma grande obra.





Veja a presepada:

Com informações do CN7