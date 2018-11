Ivo Gomes prepara projetos que retiram direitos de servidores públicos de Sobral

Vazam informações que tramita em fase de conclusão no Gabinete do Prefeito de Sobral, uma a proposta de lei de autoria do executivo para retirar direitos adquiridos à licença prêmio e quinquênios dos futuros servidores públicos da cidade. A proposta será enviada para Câmara de Vereadores nos próximos dias para ser votada em três votações ainda este ano.





Atualmente, o servidor do município que não se ausentar injustificadamente do serviço por cinco anos consecutivos, ganham o direito ao adicional de 5% sob o salário base na sua remarcação, além de fruir de três meses de licença remunerada chamada de licença prêmio na Lei Orgânica do Município (LOM).