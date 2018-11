Izolda Cela inaugura o Centro Socioeducativo de Sobral

O Governo do Ceará, por meio da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas) inaugurou hoje (14), às 9h30, o Centro Socioeducativo de Sobral. O equipamento foi construído em parceria com o Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará (DAE) e reforçará o atendimento socioeducativo do Estado, atendendo jovens de 12 a 18 anos da região, em cumprimento de medida de internação (6 meses a 3 anos), determinadas pelo Sistema de Justiça. A governadora em exercício, Izolda Cela participa da solenidade de inauguração.





O equipamento foi construído com investimento de aproximadamente R$ 25 milhões, conforme os preceitos do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e tem uma área total de cerca de 19 mil m² e capacidade para abrigar 90 jovens. A nova estrutura conta com seis blocos de dormitórios, quatro blocos de salas de aulas e oficinas profissionalizantes, quadra poliesportiva, anfiteatro, refeitório e um campo de futebol de areia, além de salas equipadas para atendimento médico e de enfermagem, serviço social, psicologia, pedagogia, e de recepção às famílias, parentes e amigos dos internos.