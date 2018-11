Justiça apreende três carros de luxo na casa de R10 no RS; entenda

Ação tem como objetivo garantir pagamento de multa por dano ambiental, diz Ministério Público; advogado da família diz que terá reunião com promotora.





A Promotoria de Justiça e Defesa do Meio Ambiente apreendeu três veículos de luxo e uma obra de arte em uma propriedade da família de Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis Moreira nesta quarta-feira, em Porto Alegre. O objetivo é garantir o pagamento de uma multa de dano ambiental por irregularidades na construção do Instituto Ronaldinho Gaúcho, na zona sul da capital.

Os mandados de busca e apreensão, autorizados pela Justiça, foram cumpridos no início da tarde em uma propriedade em nome de Assis no bairro Cavalhada. Foram levados dois veículos da marca BMW e um Mercedes-Benz, além de um quadro do pintor André Berardo.





Segundo o Ministério Público (MP), Assis Moreira e o instituto que atendia crianças e adolescentes na zona sul de Porto Alegre foram condenados em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 2013 por dano ambiental. Eles teriam promovido o corte de mata nativa, drenagens e movimentação de terras sem licença do poder público.

Os réus, que também respondem a processo criminal, firmaram acordo na Justiça para reparar os danos, mas nuncam cumpriram o que foi celebrado, diz o MP. Um desses compromissos era a doação de uma área para o município de Porto Alege para integrar uma unidade de conservação ambiental.





Procurado pelo GloboEsporte.com, o advogado da família Assis Moreira, Sérgio Queiroz, confirmou a apreensão dos bens e disse que nos próximos dias terá uma reunião com a promotora do Meio Ambiente, Ana Marchesan, para tentar resolver o problema. Enquanto isso, os veículos ficarão em poder da Justiça.





No começo do mês, a Justiça também determinou a apreensão dos passaportes de Ronaldinho e Assis em outra ação contra a família por dano ambiental, pela construção de um trapiche na orla do Guaíba, em uma propriedade particular. A alegação é a dificuldade de contatar a família para o pagamento de uma dívida que já ultrapassa R$ 8,5 milhões. Na ocasião, o advogado Sérgio Queiroz afirmou que iria recorrer da decisão.





Enquanto isso, Ronaldinho segue suas viagens pelo mundo. No último sábado, o ex-jogador com passagens por clubes como Grêmio, Barcelona, Milan e campeão do mundo com a Seleção participou de um amistoso em Frankfurt, na Alemanha. Nas redes sociais, divulga com frequência fotos de suas viagens. Ontem, por exemplo, postou uma foto em Dubai, nos Emirados Árabes.