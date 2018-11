Laços de Família reúne parceiros e comemora 04 anos de existência

Na última quinta-feira (08) o Projeto de Extensão Laços de Família, iniciativa do Centro Universitário Inta (UNINTA), juntamente com a Defensoria Pública do Estado do Ceará, ofereceu aos parceiros um evento solene para comemorar os seus 04 anos de fundação.





A assistente social e coordenadora do Laços de Família, Profa. Me. Claudia dos Santos Costa, comentou sobre a importância das parcerias para o projeto. “Hoje nós celebramos não só os 04 anos de atividade, mas a importância dos nossos parceiros para a efetivação dos atendimentos nas demandas trazidas pelos assistidos”, colocou.





O projeto atende a comunidade com serviços gratuitos no âmbito de questões jurídicas, junto com o ensino e a pesquisa. Conta com a direção da Defensora Pública, Dra. Emanuela Leite e da Diretora de Extensão e Responsabilidade Social (DIERSO) do UNINTA, Profa. Esp. Regina Maria Aguiar Alves, além da coordenação da Prof. Me. Claudia dos Santos Costa.





O UNINTA se orgulha do sucesso do projeto, que em seus anos de atividade impactou mais de 3000 pessoas e parabeniza a todos os envolvidos, que diariamente transformam o contexto jurídico do município de Sobral.