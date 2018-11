LAMENTÁVEL! CAMINHÃO TOMBA CAUSANDO MORTE DO MOTORISTA NA ZONA RURAL DE VIÇOSA

Um caminhão com carregamento de tomate tombou na noite desta quarta (28), na zona rural de Viçosa do Ceará. O acidente ocorreu por volta das 20h00, na localidade conhecida como “Cocalim”, na CE 232, no trecho que liga ao Estado do Piauí. O condutor do veículo infelizmente morreu preso na cabine do caminhão, sendo ele identificado como LEANDRO VALE DO NASCIMENTO, 27 anos.





O acidente mobilizou equipes da Policia Rodoviária Estadual e Policiais do Destacamento de Viçosa, que estiveram no local até a chegada da Perícia Forense. O corpo da vítima foi removido ao IML de Sobral.





(Ibiapaba 24 horas)