Latrocínio: mãe e filha são mortas a tiros em Mulungu/CE

Duas mulheres foram assassinadas a tiros dentro da própria casa em Mulungu, no Maciço de Baturité, na madrugada desta quinta-feira (29). Jacinta Primo de Abreu, de 73 anos, e Antônia de Abreu, de 40 anos, eram mãe e filha. Segundo a polícia, três homens invadiram a casa das vítimas e um deles disparou contra as duas.





O crime aconteceu por volta das três horas da madrugada, quando três indivíduos, um deles armado, chegaram à residência das vítimas e anunciaram um assalto. De acordo com a polícia, os suspeitos foram até o quarto das vítimas e dispararam várias vezes contra elas.





Os suspeitos fugiram logo após o crime levando apenas um aparelho celular.





A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Municipal de Guaramiranga, está investigando o caso.





Com informações do Diário do Nordeste