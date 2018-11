Mais de 180 concursos públicos reúnem 17,4 mil vagas no país

Cargos são de todos os níveis de escolaridade.

Pelo menos 183 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (5) e reúnem 17.414 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.424 na Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina.





Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.





Nesta segunda-feira (5), pelo menos 21 órgãos abrem o prazo de inscrições para 1.054 vagas em cargos são de todos os níveis de escolaridade. Veja abaixo as informações de cada concurso:





Câmara Municipal de Comercinho (MG)





• Inscrições: até 05/12/2018





• 3 vagas





• Salários de até R$ 1.200,00





• Cargos de nível fundamental e médio









Câmara Municipal de Sertãozinho (SP)





• Inscrições: até 06/12/2018

• 5 vagas

• Salários de até R$ 6.480,76

• Cargos de nível fundamental, médio e superior









Câmara Municipal de Tietê (SP)

• Inscrições: até 06/12/2018

• 2 vagas

• Salários de até R$ 3.843,47

• Cargos de nível médio e superior









Câmara Municipal de Vitor Meireles (SC)

• Inscrições: até 04/12/2018

• 2 vagas

• Salários de até R$ 2.641,14

• Cargos de nível fundamental e superior









Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP)

• Inscrições: até 20/12/2018

• 90 vagas

• Salários de até R$ 4.941,87

• Cargos de nível fundamental, médio e superior









Prefeitura de Alto Paraná (PR)

• Inscrições: até 26/11/2018

• 19 vagas

• Salários de até R$ 7.616,06

• Cargos de nível fundamental, médio e superior









Prefeitura de Apiacás (MT)

• Inscrições: até 21/11/2018

• 46 vagas

• Salários de até R$ 12.978,00

• Cargos de nível fundamental, médio e superio









Prefeitura de Araçagi (PB)

• Inscrições: até 06/12/2018

• 48 vagas

• Salários de até R$ 5.500,00

• Cargos de nível fundamental, médio e superior









Prefeitura de Cuitegi (PB)

• Inscrições: até 06/12/2018

• 78 vagas

• Salários de até R$ 9.054,00

• Cargos de nível fundamental, médio e superior









Prefeitura de Diamantina (MG)

• Inscrições: até 07/11/2018

• 6 vagas

• Salários de até R$ 11.527,27

• Cargos de nível fundamental e superior









Prefeitura de Guzolândia (SP)

• Inscrições: até 18/11/2018

• 9 vagas

• Salários de até R$ 12,28 hora/aula

• Cargos de nível médio e superior









Prefeitura de Ipumirim (SC)

• Inscrições: até 25/11/2018

• Cadastro de reserva

• Salários de até R$ 3.077,00

• Cargos de nível fundamental, médio e superior









Prefeitura de Mairiporã (SP)

• Inscrições: até 03/12/2018

• 10 vagas

• Salários de até R$ 1.740,00

• Cargos de nível médio









Prefeitura de Maripá de Minas (MG)

• Inscrições: até 09/11/2018

• Cadastro de reserva

• Salários de até R$ 2.976,40

• Cargos de nível fundamental, médio e superior









Prefeitura de Pilõezinhos (PB)

• Inscrições: até 06/12/2018

• 73 vagas

• Salários de até R$ 9.000,00

• Cargos de nível fundamental, médio e superior









Prefeitura de Santana do Livramento (RS)

• Inscrições: até 09/11/2018

• 136 vagas

• Salários de até R$ 3.704,02

• Cargos de nível fundamental, médio e superior









Prefeitura de São Miguel da Palha (ES)

• Inscrições: até 09/11/2018

• 8 vagas

• Salários de até R$ 2.084,13

• Cargos de nível médio e superior









Prefeitura de Taubaté (SP)

• Inscrições: até 02/12/2018

• 21 vagas

• Salários de até R$ 3.553,80

• Cargos de nível médio e superior









Prefeitura de Varginha (MG)

• Inscrições: até 04/12/2018

• 122 vagas

• Salários de até R$ 8.052,34

• Cargos de nível fundamental, médio e superior









Secretaria de Estado da Segurança Pública de Minas Gerais

• Inscrições: até 06/11/2018

• 322 vagas

• Salários de até R$ 4.098,45

• Cargos de nível médio









Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí (SP)

• Inscrições: até 10/12/2018

• 54 vagas

• Salários de até R$ 3.652,78

• Cargos de nível fundamental, médio e superior