MAIS UMA CARRETA TOMBA NA DESCIDA DA SERRA DA IBIAPABA

Um tombamento de uma carreta foi registrado na manhã deste domingo (25), na BR 222, no trecho da descida da Serra da Ibiapaba, em Tianguá. Era por volta das 07h30, quando um caminhão com carregamento de semente de algodão tombou na altura do KM 303. O motorista foi identificado como Taimesson Lucas Santos Silva, de 24 anos, ele foi conduzido para o hospital de Tianguá com algumas escoriações.





Policiais da PRF estiveram no local, controlando o tráfego na pista que ficou parcialmente interditada.