MAIS UMA PESSOA FOI EXECUTADA A BALA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ

A vítima saiu de casa para ir ao comercio da esquina e foi alvejado com um tiro na cabeça e morreu na calçada de sua residência, no bairro João Alfredo.

A onda de violência em Santana do Acaraú atinge proporções como jamais vistas na história, a cidade até então pacata, tranquila e segura, foi bombardeada por uma onda gigante de violência urbana e rural, os moradores vivem aflitos, amedrontados e inseguros, em menos de uma semana, três pessoas foram assassinadas, a nova vitima é José Ribamar Mendes (Cruzeiro), 46 anos, o apelido é uma homenagem ao bairro onde nasceu, no Alto da Liberdade, onde foi construído o primeiro Cruzeiro da cidade. O crime aconteceu por volta das 21h45min desta quinta-feira (22), segundo informações da Polícia Militar, a vítima disse a esposa que estava indo a mercearia na esquina e ao sair na calçada, foi surpreendido por um homem encapuzado, que efetuou um único disparo na cabeça, a vítima veio a óbito no local.





Cruzeiro é a 19ª vitima de assassinato somente em 2018 em Santana do Acaraú, era muito conhecido na cidade e gostava de brincar e prosear com seus amigos, aparentemente não demonstrava ter inimigos e a motivação do crime ainda é desconhecida. A Policia Militar compareceu ao local e isolou a área, dezenas de pessoas se dirigiram a residência da vitima. O corpo aguarda a chegada do rabecão para ser removido ao IML de Sobral.





Outras vitima na semana - No dia 20 de novembro foi assassinado dentro de casa João Batista Cristino Filho, 28 anos, residente no bairro Veneza, periferia da cidade, já Paulo Mikael de Oliveira, 28 anos foi assassinado com três tiros, na comunidade de Lagoa do Girau no ultimo dia 18.





Com informações do portal Tribuna dos Vales