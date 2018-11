MATANÇA: Depois de fim de semana com 42 homicídios, Ceará registra mais 14 assassinatos nas últimas 24 horas

Depois de um fim de semana prolongado pelo feriado de Finados com 42 homicídios em todo o estado, o Ceará registrou nas últimas 24 horas, mais 14 homicídios. Nesta segunda-feira (5), quatro pessoas foram mortas na Capital, duas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e mais sete no interior, com um caso de duplo assassinato na região do Sertão Central. Já na madrugada de hoje (6), mais um assassinato aconteceu na Capital.





Em Fortaleza, quatro pessoas foram mortas nos bairros Bom Jardim (dois casos), Parangaba e na Aerolândia. Uma mulher foi assassinada a facadas dentro de casa no Bom Jardim, por volta de 9 horas e no mesmo bairro um homem foi executado a tiros às 19 horas.





No Terminal de Passageiros da Lagoa (Parangaba), houve um assassinato. Um homem que estava sendo perseguido acabou sendo morto com cerca de 10 tiros. Na Aerolândia, um crime de morte aconteceu às 21h35 na Rua Tenente Jaime Andrade, onde o motorista de um veículo foi executado com, pelo menos, quatro tiros disparados à queima-roupa. A vítima ficou morta dentro do carro.





Na RMF, um homem foi executado, a tiros, na cidade de Pacatuba, às 2h18. E às 21h33, outro rapaz acabou sendo fuzilado nas proximidades de uma escola pública, no bairro Acaracuzinho, em Maracanaú. Tratava-se do adolescente Francisco Matheus David Barbosa, 17 anos.





Interior do estado





Um achado de cadáver aconteceu no começo da manhã de ontem, por volta de 6h30, no Município deTianguá, na Serra da Ibiapaba. Na localidade conhecida como Terra Prometida, na zona rural do Município, populares encontraram o corpo de um homem identificado como Daniel Lima, 29 anos. O corpo apresentava sinais de violência. O rapaz pode ter sido morto a pauladas e pedradas na cabeça.





Em Groaíras, na Zona Norte, um corpo de um homem foi localizado em um matagal com sinais de violência. O caso ocorreu por volta de 18 horas. A vítima não foi identificada até o momento e o corpo removido para o núcleo da Perícia Forense (Pefoce) de Sobral.





Às 21 horas, mais um crime de morte aconteceu na cidade de Sobral. O caso aconteceu no bairro Terrenos Novos, quando um jovem conhecido por “Pedrinho” foi atingido por vários tiros e acabou morrendo no Hospital Regional. Os assassinos são dois homens que fugiram do local em uma motocicleta.





Um duplo assassinato ocorreu por volta de 3 horas de ontem no Município de Ibicuitinga, na Região do Sertão Central,quando bandidos armados e usando capacetes invadiram uma casa e mataram, a tiros, dois jovens identificados por José Janderson de Sousa Silva, 21 anos; e Danilo Pereira da Silva, 22. Uma terceira pessoa ficou ferida.





O 11º homicídio do dia foi registrado na cidade de Barbalha, no Cariri, Sul do estado, por volta de 20h15, quando um jovem foi morto, a tiros, no bairro do Rosário.





Em Jaguaretama, no Valedo Jaguaribe,um funcionário da Prefeitura foi assassinado, a tiros, nesta segunda-feira. O crime ocorreu na localidade Sítio Boa Sorte, na Zona Rural. Fernando Ricardo PInheiro Lemos, 58 anos, motorista, foi executado a tiros na noite de ontem. Há suspeitas de um crime de pistolagem.





Crime hoje





Já por volta de uma hora desta terça-feira (6), um crime de morte foi registrado no bairro Novo Mondubim, na zona Sul da Capital. Na Travessa Nova Aurora, um homem identificado apenas por Sávio, de aproximadamente 30 anos, foi morto, a tiros dentro do banheiro de um apartamento em um pequeno condomínio. Segundo o Samu, a vítima recebeu dois tiros.





(Fernando Ribeiro)