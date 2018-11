MATANÇA NA CIDADE DE FORQUILHA: HOMEM É EXECUTADO A BALA NO BAIRRO CAMPO NOVO

Mais um crime de morte é registrado na cidade de Forquilha! A execução aconteceu nas proximidades do balneários. A vítima identificada como Francisco Ferreira de Siqueira, 25 anos, nautral de Sobral, vulgo "Poroca" foi executada com vários tiros e morreu no local.





Segundo informações de testemunhas, os autores do crimes ocupavam uma motocicleta na hora do assassinato, fugindo logo em seguida, tomando rumo ignorado.





A Polícia Militar fez diligências, mas os criminosos não foram localizados.





A Perícia recolheu o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.





A Polícia Civil de Sobral irá investigar o crime.