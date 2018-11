Merenda escolar DESVIADA e alunos pagam até 1 real por uma fatia de bolo que foi produzido com matéria da merenda escolar

Ex-funcionária e mãe de alunos da creche Dolores Lustosa, no bairro Terrenos Novos em Sobral, indignada com o que presenciava, denunciou o furto dos frangos congelados além de outros itens da merenda das crianças por funcionários da escola e acabou foi perdendo o emprego.





A ex-cozinheira conta ainda que os ingredientes que deveriam ser usados para a produção das refeições, são usados também para a produção de bolos que as funcionárias vendem a fatia por R$ 1.00 para os próprios alunos.





No cardápio do dia era frango com arroz, paçoca ou cuscuz e outros pratos, mas chegava apenas mingau no prato das crianças a semana inteira, pois os frangos “criaram asa” e foram parar na panela das funcionárias da escola, segundo o que revelou a senhora cujo nome será preservado.





“A gente cansa de ver elas passando aqui na rua levando os frangos da merenda das crianças em sacolas” contou. Para não chamar atenção, os frangos congelados são colocados no fundo de sacolas misturados com sobra de cuscuz.





Ela conta ainda que a diretora da escola, tomou conhecimento, mas não tomou providência. O furto de merenda escolar de alunos do ensino fundamental e até das creches é prática comum em Sobral, revelou uma professora.





“Eu fui reclamar, para a diretora Ticiane que a Edna estava envolvida nisso e perdi foi o meu emprego e as bichas ficaram lá até hoje”, contou a ex-funcionária.