Ministério Público acusa mais um homem de confiança do prefeito Ivo Gomes por improbidade e enriquecimento ilícito

Em maio de 2017, foi exibida uma reportagem denunciando a farra dos servidores da Guarda Municipal de Sobral, usando os veículos alugados pela prefeitura municipal, para deixar e pegar filhos na escola, para passeios com a família além de outros afazeres particulares. Visando a proteção do patrimônio público, o MPE está cobrando a improbidade administrativa por enriquecimento ilícito do Comandante da Guarda Municipal de Sobral, Paulo Adriano previsto na Lei 8.429/92. Em depoimento Adriano confessou que usava sim os veículos para afazeres particulares. O MP pediu também o bloqueio de bens do servidor público e pagamento de multa.





Agora é aguardar que o poder judiciário de Sobral, aceite o pedido, seja imparcial e cumpra a Lei.





Os gestores e servidores públicos tem que entender que o povo não aceita a corrupção e fiscaliza. Não há mais espaço para tal prática lesiva aos cofres públicos, acabou a farra. Não podemos confundir o público com o privado.