Moradores de Bacabal, no Maranhão, relatam terror durante ação de quadrilha

Segundo os relatos, bandidos incendiaram viaturas, enfrentaram a polícia e roubaram uma agência bancária de Bacabal.

Os moradores de Bacabal (MA), que fica a 240 km da capital São Luís, relataram pelas redes sociais que tiveram uma noite de domingo (25/11) de terror após ataque de bandidos a agências bancárias e a delegacia local. Informações da polícia indicam que três assaltantes foram mortos durante a troca de tiros, e dois foram presos. A quadrilha trancou a ponte com veículos e ateou fogo neles. Ao fim, fugiram de carro.





Segundo relatos nas redes sociais, eram mais de 100 membros do grupo, alguns armados com fuzis, que assaltaram agência bancárias, fizeram barricadas e trocaram tiros com a polícia, deixando mortos e feridos. O governador do Maranhão, Flávio Dino, afirmou que 'a polícia adotou todas as providências cabíveis, inclusive com deslocamento de efetivo de cidades vizinhas'.





A repercussão dos ataques colocou a cidade entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta segunda-feira (26/11). Vídeos e relatos dos acontecimentos na cidade circulam nas redes sociais desde a madrugada. Em alguns deles, vê-se locais pegando fogo e ouve-se troca de tiros.





(Correio Braziliense)