MPPI lança concurso público para admissão de Promotores de Justiça

A remuneração inicial é de R$ 24.818,90.

Foi publicado hoje (01/11), em edição extraordinária do Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, edital de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Promotor de Justiça Substituto. O certame será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CESPE/Cebraspe).





“O fortalecimento da atuação institucional é uma prioridade para a Procuradoria Geral de Justiça, e por isso temos investido em admissão e formação de pessoal. Este ano, já realizamos concurso público para provimento das vagas de analista e técnico. Voltamo-nos agora para a área fim. Os cargos de Promotor de Justiça Substituto são de suma importância porque constituem a porta de entrada para a carreira ministerial, e esses profissionais mantém contato direto com a população, promovendo os direitos da sociedade. A contratação de uma banca renomada nos dá a certeza de que o concurso público será de alto nível e nos proporcionará a admissão de pessoas extremamente capacitadas”, declara o Procurador-Geral de Justiça do Piauí, Cleandro Moura.





De acordo com o edital, estão sendo oferecidas cinco vagas imediatas, sendo que uma delas será reservada a pessoa com deficiência. A remuneração inicial é de R$ 24.818,90. No ato da inscrição definitiva, o candidato deverá comprovar formação em Direito, mais três anos de exercício de atividade jurídica. O período de inscrição provisória já terá início amanhã, 02 de novembro, a partir das 10h, e se estenderá até o dia 1˚ de dezembro, às 18h. A taxa de inscrição é de R$ 250,00, e o pagamento poderá ser efetuado até o dia 10 de janeiro de 2019. As hipóteses de isenção do pagamento da taxa estão discriminadas no edital.





O concurso será realizado em sete fases: prova preambular, prova discursiva (peça processual ou dissertação), prova discursiva (três questões dissertativas), inscrição definitiva, exames de higidez física e mental/sindicância de vida pregressa, prova oral e avaliação de títulos. A primeira prova será aplicada na data prevista de 03 de fevereiro de 2019. Já as provas discursivas devem ser aplicadas nos dias 09 e 10 de março. Todas as atividades serão realizadas na cidade de Teresina, capital do Piauí.





Para obter mais informações e consultar o conteúdo programático, acesse a edição n˚ 283A do Diário Eletrônico do MPPI: http://aplicativos3.mppi.mp.br/diarioeletronico/public/demppi181031_283A.pdf





(Meio Norte)