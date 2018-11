Mulher é encontrada morta dentro de carroça em bairro de Fortaleza

A mulher de 34 anos ainda não foi identificada; O caso aconteceu na manhã deste sábado (17) na comunidade do Gueto, na Barra do Ceará.





Uma mulher de 34 anos foi encontrada morta dentro de uma carroça na comunidade do Gueto, localizado no bairro Barra do Ceará neste sábado (17).





Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) a vítima foi encontrada em cima de uma carroça com uma lesão aparente no braço esquerdo.





A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa está investigando o caso e afirma que está em busca de identificar a autoria do crime, bem como, descobrir a motivação do crime.





Mais informações em instantes.





(Tribuna do Ceará)