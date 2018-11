Mulher é morta com mais de 10 tiros dentro de casa

Vítima vinha sofrendo ameaças há 20 dias. Ela já tinha passagem pela polícia.

Uma mulher de 32 anos foi assassinada com mais de 10 tiros dentro de uma residência no cruzamento das ruas Nestor Góis com Dr. Atualpa, no bairro Ellery, em Fortaleza, na noite da última quarta-feira (31). A vítima foi identificada como Karla Claudiana de Amorim Cabral, e era conhecida nas redes sociais como Karla Sereia.





Segundo informações, Karla vinha recebendo ameaças. De acordo com testemunhas, dois homens chegaram numa moto, pularam o muro da casa, foram até o quarto onde Karla estava e começaram a atirar. Karla respondia por tráfico de drogas, roubo e associação ao tráfico.





A Polícia informou que Karla havia sido sequestrada há um mês. Ela levada para uma comunidade onde ficou em poder dos sequestradores por cerca de 6 horas. A mulher foi resgatada por policiais.





Karla tinha três filhas e era faccionada ao ComandoVermelho, segundo a PM. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.