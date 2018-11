Nas últimas 24 horas, Ceará registrou mais 12 assassinatos

Doze pessoas foram assassinadas nas últimas 24 horas no Ceará, segundo registros das autoridades da Segurança Pública. A Capital cearense apresentou o maior número de homicídios nesta segunda-feira (19). Fora, pelo menos, sete crimes de morte, todos praticados a tiros e nenhum suspeito foi detido. Também ontem, 10 armas de fogo foram apreendidas em todo o estado. No acumulado do ano, o Ceará já registrou 4.334 assassinatos, entre os dias 1º de janeiro e 19 de novembro.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), apenas um caso de assassinato aconteceu nas últimas 24 horas, tendo como local o Município de Caucaia. Já no Interior, a Polícia fez o registro de quatro crimes de morte nos seguintes Municípios: Saboeiro, Morada Nova, Campos Sales e Sobral.





Em Fortaleza, os sete homicídios ocorreram nos seguintes bairros: Antônio Bezerra, Vila Manoel Sátiro, José Walter, Conjunto Ceará, Benfica, Papicu e Vicente Pinzón.





Mortes em Fortaleza





No Conjunto Ceará (zona Sul da Capital), o funcionário de um bar foi assassinado, a tiros, por volta de 23h16, segundo registros da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). O crime aconteceu na Avenida A, onde foi executado o churrasqueiro Edson dos Santos Ferreira, 24 anos, que não possuía antecedentes criminais. Ele foi morto por dois homens que fugiram do local em uma motocicleta.





No bairro Vicente Pinzón (zona Leste), um jovem identificado como Francisco Anderson Moura da Silva, mas conhecido por “Bombado” ou “Bombadão”, foi morto, a tiros, por volta de 20h40 na Avenida Areia Branca. Segundo informações colhidas pela Polícia no local do crime, três pessoas passaram no local em um carro atirando.





O jovem foi executado com vários tiros na calçada de um mercadinho e outras três pessoas também ficaram feridas, entre elas, o dono do estabelecimento, atingido por uma bala perdida. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Geral de Fortaleza (HGF), no bairro Papicu, e não correm risco de morte, segundo a equipe médica de plantão.





No Interior





Na noite desta segunda-feira, um crime de morte foi registrado na Região do Cariri (Sul do estado). O caso aconteceu no Município de Campos Sales (a 531Km de Fortaleza), onde o estivador Damião Ribeiro de Oliveira, 29 anos, foi morto, a tiros, nas proximidades de um canal, no bairro Aparecida.





Em Sobral, na Região Norte do estado, um adolescente de 16 anos, identificado por José Ednaldo, foi morto, a tiros, na tarde desta segunda-feira. O crime ocorreu dentro de uma oficina de motocicletas, localizada na Avenida John Sanford, no bairro Junco.