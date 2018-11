É com pesar e tristeza que comunicamos o falecimento de Arnaldo Mesquita Ramos. Arnaldo faleceu no início da tarde desta terça-feira, dia 13, no hospital Santa Casa de Sobral, onde estava internado vítima de um acidente de trânsito no Município de Groaíras.





À família enlutada os nossos mais sinceros pêsames. Que Deus na sua infinita bondade dê o conforto necessário aos seus muitos amigos e familiares nesse momento triste e de muita dor.