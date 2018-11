NOTA DE FALECIMENTO DE JOSÉ MARTINS

É com muita tristeza e pesar que noticiamos o falecimento do Sr. José Martins, genitor da Diretora da Escola Martins, localizado no Sinhá Sabóia.





José Martins sofreu um grave acidente de trânsito na noite do último sábado (10), foi socorrido para o hospital Santa Casa de Sobral. Infelizmente, na madrugada desta segunda-feira, veio a óbito na referida unidade hospitalar.





O sepultamento acontecerá amanhã, dia 13, no Município de Forquilha. O corpo sairá às 08:00h do Colégio Martins e seguirá para Forquilha, onde será sepultado





Que Deus conforte os familiares e amigos nesse momento de muita dor .