Para enganar PF, advogado joga dinheiro em vaso sanitário

Ex-executivo de companhia de energia de Minas Gerais foi preso na Grande Belo Horizonte.

Uma cena inusitada foi flagrada pela Polícia Federal na Grande Belo Horizonte, nesta sexta-feira (9), durante as atividades da Operação Capitu, que investiga suposto esquema de corrupção no Ministério da Agricultura durante o governo da presidente Dilma Rousseff (PT). Um advogado alvo da ação policial jogou cerca de R$ 3 mil dentro de uma privada de sua casa, com o objetivo de enganar os agentes, informou o G1.