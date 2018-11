Paulo Guedes, Sérgio Moro e Onyx reunidos no gabinete de transição em Brasília

O encontro marca a reunião inaugural do grupo de transição no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), a 8 quilômetros da Esplanada dos Ministérios.





Os futuros ministros Paulo Guedes (Economia), Onyx Lorenzoni (Casa Civil) e Sergio Moro(Justiça) estão reunidos em Brasília na manhã desta quarta-feira (7), segundo informações da Agência Brasil.





Técnicos que apoiarão a equipe do futuro governo chegaram ao local mais cedo.





A expectativa é que o próprio presidente eleito Jair Bolsonaro participe das atividades no CCBB no início da tarde desta quarta-feira (7).