Pesquisadores brasileiros conseguem bloquear asma alérgica

Pesquisadores brasileiros da USP de Ribeirão Preto conseguiram bloquear o ataque de asma em cobaias.





Eles aumentaram a quantidade de uma proteína, chamada IL-9, que bloqueou os linfócitos T CD4, os responsáveis pela produção da citocina, que provoca o início e a progressão da asma alérgica.





“O que atualmente se administra em pessoas com alergia, ou asma brônquica, são medicamentos como anti-histamínicos, broncodilatadores e corticoides, que inibem sintomas da doença, além de inibir a resposta celular, incluindo a dos linfócitos TH2. No entanto, as células TH2 levam à produção de substâncias responsáveis pela sintomatologia; então o tratamento é só de sintomas como coriza, dificuldade de respirar, entre outros.”