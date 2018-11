POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Na manhã deste sábado (10), Inspetores da Polícia Civil do Estado do Ceará, sob o comando da Delegada Municipal de Sobral, Dra. Luana Suellen, efetuaram a prisão preventiva de um indivíduo acusado de cometer os crimes de lesão corporal de natureza grave e ameaça. Essa prisão é mais um passo para o fortalecimento da segurança pública da cidade. Contribui, também, para diminuir a sensação de impunidade e demonstra o compromisso da Delegacia Municipal de Sobral e sua equipe em cumprir efetivamente a Lei em benefício da Sociedade. O infrator foi encaminhado para a Cadeia Pública de Sobral, ficando à disposição do Poder Judiciário.