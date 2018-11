POLÍCIA CIVIL - NÚCLEO DE HOMICÍDIOS DE SOBRAL EM AÇÃO!

O Núcleo de Homicídios de Sobral, em apenas 48h, conseguiu elucidar o homicídio que vitimou Alexandre do Nascimento Madeira, ocorrido na última terça-feira (06), durante a realização de um velório no bairro Vila União.





Logo após o crime, duas equipes de investigação do Núcleo juntaram esforços e, em apenas 48h, conseguiram desvendar o crime.





Dois menores já foram apreendidos e se encontram recolhidos no Núcleo de Menores, Zequinha Parente, onde aguardará o posicionamento do Poder Judiciário e do Ministério Público.





O outro envolvido no crime já foi identificado e se encontra foragido.

Casos como esse mostram como a realidade da Segurança Pública seria diferente se houvesse investimento na Polícia Judiciária, ou seja, a única polícia com atribuição constitucional para investigar crimes comuns. Capacitação dos profissionais certos e melhor estrutura com certeza trariam melhores resultados à população.





