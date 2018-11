POLÍCIA CIVIL PRENDE DOIS UNIVERSITÁRIOS SUSPEITOS DE VENDER DROGAS A ESTUDANTES DE CLASSE MÉDIA E ALTA

Ambos com 19 anos, a dupla comercializava entorpecentes para universitários de "classe média e alta", conforme a Polícia Civil.

Diligências do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas de Juazeiro do Norte levaram à prisão de dois jovens universitários de 19 anos suspeitos de tráfico de drogas em Juazeiro do Norte, a 487,9 km de Fortaleza. Conforme investigações da Polícia Civil, a venda dos entorpecentes era feita para outros estudantes de "clásse média e alta"





A dupla foi presa nessa quarta-feira, 28, separadamente. Um deles, Samuel Barbalho Cavalcanti, foi encontrado em casa portando maconha, balança de precisão e outros objetos para comercialização de entorpecentes.





Ele foi localizado após a captura de Pedro Henrique Moraes Sampaio, que já tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações para desmontar o esquema começaram no início deste mês com a prisão de uma mulher, também por comercialização de substância ilícitas.





Pedro Henrique teve o mandado cumprido e Samuel Barbalho foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.





Fonte: O POVO Online