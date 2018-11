POLICIAIS CIVIS DO NÚCLEO DE HOMICÍDIOS PRENDEM TRÊS PESSOAS ENVOLVIDAS COM CRIMES CONTRA A VIDA

Investigadores do Núcleo de Homicídios de Sobral, coordenados pelos Delegado Paulo Castro, realizaram a prisão de três homens acusados de crimes contra a vida.





As prisões aconteceram nos dias 13 e 14 de novembro do corrente ano.





Os presos foram identificados como:

Flávio Valentim Brito, Francisco Anderson do Nascimento Clemente e Victor do Nascimento Silva





- Victor do Nascimento Silva, 22 anos, residente no distrito de Salgado dos Machados, acusado de roubo;





- Francisco Anderson do Nascimento Clemente, 22 anos, residente no distrito do Salgado dos Machados, acusado de tentativa de homicídio;





- Flávio Valentim Brito, 22 anos, residente na rua do Bueiro, bairro Santa Casa, acusado de homicídio.





As prisões ocorreram por força de mandados de prisão, expedidos pela primeira vara criminal de Sobral.