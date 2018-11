POLICIAIS DO RAIO EM AÇÃO!

No final da manhã de ontem (23/11), a Equipe RAIO 02 realizando patrulhamento ostensivo na comunidade Gaviões no bairro Dom Expedito, visualizou uma movimentação suspeita em uma residência com a aproximação da patrulha policial.





Os militares verificaram a situação e perceberam um homem empreendendo fuga, porém o mesmo não conseguiu e foi flagrado portanto um Revólver Calibre 38 com nove munições intactas, continuando as buscas no domicílio os policiais encontraram quantia de Maconha, dinheiro em espécie e celulares.





Mardeson Lucas Ferreira de Paiva e Luzia Bruna Maia Duarte, ambos 19 anos, foram conduzidos a Delegacia 2 horas de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190