Nesta quarta-feira, dia 28, Policiais Militares do grupamento Raio de Camocim viraram tema de uma festa infantil. O aniversariante é filho do Evamar, empresário local e dono do restaurante Fortin do Eva, que fica localizado na Avenida Beira Mar.





O pequeno Benjamim fez 4 aninhos e sonha ser policial.

(Portal de Camocim)