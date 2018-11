POLICIAIS MILITARES DA UNISEG SOBRAL EM AÇÃO!

Na noite de ontem, dia 08, equipes da Polícia Militar da Uniseg Sobral realizaram uma operação no bairro Caiçara, que resultou na prisão de três elementos acusados de vários assaltos. Com indivíduos, A Polícia apreendeu um revólver calibre 38, com 06 munições intactas, 07 celulares e uma moto roubada.





A arma de fogo estava em posse de Daniel de Sousa Brandão, que é fugitivo da cadeia de Groaíras e suspeito da prática de homicídio.





A motocicleta e os aparelhos celulares foram localizados em posse de Victor do Nascimento Silva e Antônio Carlos Mendes Saraiva. Estes foram reconhecidos pelas vítimas que tiveram seus celulares tomados de assalto.





Todos foram os acusados foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil 24h, onde foram autuados em flagrante e em seguida foram encaminhados para Cadeia Pública.





As vítimas tiveram seus pertences restituídos.