Professor do UNINTA lança livro na Academia Sobralense de Estudos e Letras – ASEL

Na noite desta quarta-feira (31), o docente do curso de Direito do Centro Universitário Inta (UNINTA), Prof. Dr. Manoel de Castro Carneiro Neto, lançou seu primeiro livro, intitulado “Pequeno Sertanejo”. O momento aconteceu no auditório do Memorial do Ensino Superior de Sobral – MESS e reuniu familiares e amigos do autor.





A cerimônia, organizada pela quase centenária Academia Sobralense de Estudos e Letras – ASEL, na qual o escritor ocupa permanentemente a cadeira nº 36, contou com a presença de diversos professores, advogados, familiares, amigos e estudantes da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e do UNINTA, instituições onde o escritor leciona.





A apresentação do livro ficou a cargo da Profª. Dra. Fernanda Maria Afonso Carneiro, que enalteceu as qualidades do autor e de sua obra. A presidente da ASEL, Profª Dra. Chrislene Carvalho dos Santos Pereira Cavalcante, comandou a cerimônia, tecendo igualmente comentários elogiosos à obra e ao autor.





Em sua fala, o autor, Prof. Dr. Carneiro Neto, agradeceu detalhadamente aos que contribuíram para sua formação acadêmica e humana, citando suas influências literárias e pessoais.





“Pequeno Sertanejo” é composto por 15 contos que se passam no ambiente do sertão, tendo como personagem central um menino que, dentro de sua pureza, enxerga de forma muito peculiar o mundo de miséria e esperança que lhe cerca.





Após a cerimônia, foi oferecido um coquetel, seguido por sessão de autógrafos.