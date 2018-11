QUADRILHA FORTEMENTE ARMADA EXPLODE AGÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL DE GROAÍRAS/CE

Madrugada de terror para os moradores da pequena cidade de Groaíras, no interior do Ceará, que acordaram com o barulho de uma explosão e muitos tiros na cidade.





Nesta terça-feira, 20, o município foi alvo da ação de ataque a banco. Uma quadrilha atacou o caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil, localizada na entrada do município.





Após a explosão, o que se ouviu foi muitos tiros, em várias ruas da cidade por onde o bando passava.





Segundo informações de vizinhos, o banco havia sido abastecido nesta segunda (19). A policia local pediu reforços de Cariré e Sobral e seguem em diligência.





Mais informações a qualquer momento.