Rogério Ceni renova contrato com o Fortaleza por mais um ano

O Fortaleza acertou nesta sexta-feira a permanência do técnico Rogério Ceni.





Conforme antecipado pela ESPN, o acerto foi encaminhado na tarde desta sexta-feira, com o contrato chegando às mãos do ex-goleiro.





Após o fim da Série B, competição da qual foi campeão com o time tricolor, o treinador está em sua fazenda, no Mato Grosso, e recebeu documento com a proposta feita pelo "Leão": renovação por mais uma temporada, até dezembro de 2019.





O acerto foi confirmado pelo próprio clube em suas redes sociais.





Em contato com a reportagem, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, já havia demonstrado otimismo em seguir com Ceni, que também interessava ao Goiás para o ano que vem.





Em reportagem publicada recentemente, a ESPN mostrou os planos da equipe cearense para o técnico.