S1 NEWS PROMOVE DEBATE COM CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DA OAB SUBSECÇÃO SOBRAL

Na próxima segunda-feira, dia 19, o teatro São João de Sobral será palco de um confronto inédito. Alexandre Linhares e Rafael Ponte, candidatos à presidência da Ordem do Advogados do Brasil Subsecção Sobral, estarão frente a frente em debate promovido pela página S1 News. A mediação será do jornalista Wandick Mesquita.





O debate que terá início às 20 horas, será transmitido ao vivo com exclusividade pela página do S1 News no Facebook (facebook.com/s1newsrn), pelo site oficial (www.s1news.com.br) e através da Rádio Paraíso FM 101.1, em uma parceria inédita.





O evento é aguardado com bastante expectativa por todo o meio jurídico da zona norte do estado, bem como pela sociedade em geral. Estarão presentes na plateia, advogados, promotores de justiça e convidados de ambas as chapas.





Os veículos de imprensa que desejarem fazer a cobertura do debate bem como obter mais informações, devem procurar a organização do evento através do telefone (88) 9626-4204.