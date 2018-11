Secretário autoriza PM a fazer "operação velada" para reprimir a violência na cidade de Sobral

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, delegado federal André Costa, autorizou a Polícia Militar a formar um grupo de policiais que vão trabalhar em um “serviço velado” na cidade de Sobral, na Região Norte do Estado (a 224Km de Fortaleza). O objetivo é realizem uma atividade de inteligência que possa se antecipar nas informações sobre a ação de criminosos e evitar novos casos de assassinatos e assaltos. O Município, atualmente, passa por uma onda de violência e cerca de 90 pessoas já foram mortas neste ano.





A decisão de Costa foi anunciada pelo comandante do 3º BPM (Sobral), tenente-coronel Assis Azevedo, após uma longa reunião que durou três horas, à portas fechadas, naquela cidade. O encontro ocorreu na noite desta quarta-feira (7). André Costa foi a Sobral na companhia da vice-governadora do estado, professora Isolda Cela; e de representantes das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e da Perícia Forense. Do encontro participaram também representantes da Justiça e do Ministério Público e o atual prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT).





A reunião do prefeito Ivo e das demais autoridades de Sobral como secretário da Segurança e a vice-governadora, que também é a coordenadora do programa “Ceará Pacífico”, teve como objetivo traçar estratégias emergenciais para tentar estancar a onda de violência naquele Município. Há duas semanas, a cidade vem sendo palco de assassinatos e constantes assaltos. Nos primeiros sete dias de novembro, oito crimes foram registrados ali, um deles às 23h30 de ontem logo após a reunião das autoridades da Segurança e do Município.





Sensação de insegurança





Costa aproveitou para informar que nesta quinta-feira (8) vai apresentar o balanço dos Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) relativos ao mês passado, além do acumulado do ano. E ao ser indagado sobre a insegurança no estado, ele disse que, “a sensação de insegurança é muito pessoal, é uma sensação de cada um individualmente”.





O secretário ressaltou, ainda, a queda no número de crimes de latrocínio (roubos seguidos de morte) no Ceará, com uma decréscimo da ordem de 60 por cento na comparação deste ano com 2017.





O comandante do 3ºBPM informou que ações de combate ao crime estão sendo realizadas diariamente em Sobral para conter a onda da violência. O tenente-coronel Assis Azevedo informa que o “trabalho velado” vai possibilitar à Polícia se antecipar nas ações e evitar homicídios.