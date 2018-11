SEGURANÇA ZERO: "CHUVA" DE BALAS NO DISTRITO DE PATRIARCA

Por volta das 19:20h desta sexta-feira, dia 16, vários bandidos armados de revólver em seis motocicletas botaram terror no distrito de Patriarca.





Os criminosos estavam encapuzados e efetuaram vários tiros em via pública, colocando em pânico os moradores de Patriarca. Felizmente, os tiros não atingiram ninguém.





Uma motocicleta foi tomada de assalto, mas a mesma foi abandonada na localidade Alegre.





A Polícia Militar foi acionada, mas os bandidos não foram localizados.









Em tempo





Infelizmente, não existe policiamento no distrito de Patriarca. A População vive a "Deus Dará".





Vale salientar que no evento particular "Carnabral", tem mais policias do que foliões. Lamentável! A população dos distritos está sem segurança pública.