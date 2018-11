SOBRAL ANTIGA - ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

A Província do Ceará à época da implantação da Estrada de Ferro de Sobral, 1877.

Devido a grande seca que assolara a Província no triênio 1877 a 1879, a capital Fortaleza ficara inchada com rurícolas esquálidos que chegavam do interior à procura apenas da sobrevivência.





Fortaleza era uma capital acanhada com seus pouco mais de 21 mil habitantes, perdendo em população e prestígio político para sua rival imediata-Sobral, que contava com 27.500 habitantes.





E foi por esse prestígio político junto ao Paço Imperial que foi dada a ordem em 1877 para construir a Estrada de Ferro de Sobral.





Por Santana Junior.