SOBRAL-CE: DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta denuncia o descaso da Prefeitura de Sobral para com os moradores da rua Hugo Alfredo Cavalcante, no bairro Padre Ibiapina.

Confira a reclamação na íntegra:

"Moro na rua Hugo Alfredo Cavalcante, bairro Padre Ibiapina e a uns três meses a obra de drenagem aqui do bairro está parada. Foi feita uma parte da galeria e parou. Se a obra não for concluída, no período do inverno teremos novamente as nossas casas invadidas pelas águas, porque as águas não tem como escoar. Gostaria que a prefeitura se pronunciasse a respeito, como também porque as obras de saneamento do bairro também pararam."