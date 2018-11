SOBRAL-CE: POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM EM FLAGRANTE POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Na noite de ontem (10), por volta das 21:00h, o Delegado titular do Núcleo de Homicídios da Polícia Civil de Sobral, Paulo Castro, estava chegando no estabelecimento "PoolGreen Pub", para comemorar seu aniversário com sua equipe de policiais, quando foi abordado por um homem sangrando e com as vísceras saindo do corpo, vítima de facadas. De imediato, todos os Policiais Civis do núcleo de Homicídios e o delegado municipal, Ricardo, que também se encontrava no local, realizaram diligências e em menos de um hora conseguiram prender o acusado da tentativa de homicídio. A vítima foi um morador de rua.

Acusado: Jones da Silva Costa

Vítima sendo socorrida pelos profissionais do SAMU



O acusado foi identificado como Jones da Silva Costa, 26 anos, natural do Macapá/AP. Jones foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por crime de tentativa de homicídio.





A vítima foi socorrida para o hospital Santa Casa por uma Equipe de SAMU em estado grave.









Em tempo





Outro caso que mostra que o caminho para o controle da criminalidade é o investimento na Polícia Civil, a única que atribuição constitucional para realizar o trabalho de inteligência contra os crimes que assolam nossa cidade.





O delegado Paulo Castro agradece o empenho de toda sua equipe que, mesmo em folga e numa ocasião de comemoração, deixaram tudo de lado e cumpriram seu dever.