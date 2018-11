DUPLA É PRESA APÓS ARREMESSAR DROGA E CELULARES PARA DENTRO DA PIRS/SOBRAL

Hoje, dia 29, por volta das 12h30, os Policiais Militares da 4ª Cia/BPGEP, que se encontravam fazendo a guarda da Penitenciária Industrial Regional de Sobral, avistaram 02 elementos se aproximarem da muralha da PIRS e arremessar um certo pacote para o interior da unidade prisional. Por ordem do Comandante da 4ª Cia/BPGEP, Tenente Coronel PM Artunane Aguiar, o efetivo do GETAP – Grupo de Escolta de Apoio Prisional saiu rapidamente, em diligência para realizar a busca e captura dos elementos, onde logrou êxito. Foram presos 02 elementos no matagal próximo à muralha, sendo em seguida realizada uma vistoria no interior da PIRS, onde foi encontrado um pacote contendo certa quantidade de substância análoga a maconha, 05 dispositivos de memória USB flash drive (Pen Drive) e 01 aparelho celular. Diante de provas evidentes do crime cometido, não havendo outra opção, os meliantes acabaram por assumir sua autoria, no que receberam voz de prisão e em seguida conduzidos à Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, para a lavratura dos procedimentos cabíveis.





Os presos foram identificados como:





- Yan Davi Nascimento de Melo, 18 anos, natural de Sobral, residente no bairro Junco;

- Ítalo Martins de Oliveira, 27 anos, natural de Sobral.





Os acusados foram autuados em flagrante por crime de tráfico ilícito de drogas.