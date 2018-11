Submarino argentino desaparecido há um ano é encontrado

O último contato com o submarino "ARA San Juan" ocorreu em 15 de novembro de 2017.

O submarino ARA San Juan, desaparecido há um ano no Oceano Atlântico, com 44 tripulantes a bordo, foi localizado nesta sexta-feira (16), informou a Marinha da Argentina. O último contato com o submarino foi em 15 de novembro de 2017, quando navegou no Golfo de São Jorge, a 450 km da costa.





"Tendo investigado o ponto de interesse No. 24 relatado pela Ocean Infinity, através da observação feita com um ROV de 800 metros de profundidade, identificação positiva foi dada a #AraSanJuan", diz a mensagem da Armada (Marinha), se referindo à empresa que tem pesquisado o submarino há meses.





A busca pelo "ARA San Juan" começou 48 horas após o último contato. Ao todo, 13 países colaboraram, mas a maioria se retirou antes do final de 2017, sem resultados.





O navio da empresa americana Ocean Infinity é o responsável pelas buscas, desde 7 de setembro, quando partiu com quatro membros da família a bordo e estava prestes a interromper o trabalho quando localizou a zona onde está o submarino.