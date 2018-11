Teresina: motociclista morre atropelado por carreta que ajudou a carregar

Um motociclista identificado como Leandro Pereira Andrade morreu após ser atropelado por uma carreta por volta de 12h deste sábado (10/11) no balão do Mercado do Peixe.





Leandro tinha 29 anos e havia ajudado a carregar a carreta que iria seguir viagem pela BR-343. O veículo transportava alimentos.





O Samu foi chamado ao local, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu.





O tráfego de veículos ficou complicado na região e a Polícia Rodoviária Federal controlou o trânsito.





Instituto de Medicina Legal foi solicitado para fazer a remoção do corpo.





Leandro acompanhava a carreta para orientar o motorista onde era a saída de Teresina.





Fonte: 180 Graus